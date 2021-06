News Milan – La Bild infiamma il mercato rossonero: che colpo!

Le tante idee di Maldini e Massara per il mercato del Milan, che stanno circolando sui giornali da tempo, dovranno ben presto tramutarsi in qualcosa di concreto. Tra poco più di una settimana i ragazzi di Pioli si raduneranno per preparare la nuova stagione e poter disporre già di un paio di rinforzi (oltre a Maignan) sarebbe un punto di partenza auspicabile. In queste ore è arrivata dalla Germania un'indiscrezione clamorosa che spazzerebbe via tutti i nomi fin qui usciti per sostituire Calhanoglu<<<