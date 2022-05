News Milan / Nome pazzesco: “E’ l’obiettivo numero uno”

Maldini e Massara sono alla ricerca di un attaccante per ringiovanire il reparto. L'arrivo di un centravanti - se non due - è una certezza. Con il futuro in bilico di Zlatan Ibrahimovic e l'età avanzata di Giroud rappresenta una priorità. Ecco perché la dirigenza rossonera continua a valutare molti profili e l'ultima idea di Maldini può far sognare i tifosi.