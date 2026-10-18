Ecco le formazioni ufficiali del match tra Milan e Atalanta

Lorenzo Focolari
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Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta

MILAN (3-4-2-1) Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Modric, Chukwueze; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos. Allenatore: Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson, Samardzic; Rowe, Krstovic, De Ketelaere. Allenatore: Sarri

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

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