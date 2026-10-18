Ruben Amorim ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match tra Milan e Atalanta. Ecco cosa ha detto

"Ho sempre voglia di osservare la squadra in azione, desidero vedere il loro rendimento in campo poiché stiamo iniziando un percorso. Il team sta facendo progressi, stiamo esprimendo un buon gioco. È fondamentale mantenere la concentrazione sui particolari e comprendere meglio le dinamiche delle partite. Sono fiducioso in una prestazione positiva".

Quale schema tattico hai in mente per la squadra?

"Quando il match avrà inizio, sarà chiaro per tutti. Tuttavia, non desidero rivelarlo ora (sorridendo, ndr). Sarà evidente. Se osservate, abbiamo già avuto alcune situazioni in cui abbiamo utilizzato questa formazione durante la partita. I calciatori devono riuscire a trovare le giuste soluzioni al momento opportuno; dovremo essere astuti contro una squadra guidata da Sarri, dovremo sapere quando pressare e dovremo posizionarci correttamente al momento giusto".

Perché Cisse è in panchina dopo la partita precedente?

"Ogni incontro racconta una storia diversa. Non schiererò un giocatore semplicemente perché ha performato bene nell'incontro precedente; ogni avversario ha le proprie peculiarità. Cisse non ha l'abitudine di affrontare due partite consecutive. Devo assicurarmi che Cisse sia pronto e possa entrare in campo se sarà necessario".