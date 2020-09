Milan, arriva un altro svedese: oggi firma il 16enne Marshage

Milan, preso il 2004 Marshage

MILANO – Dopo Emil Roback, Zlatan Ibrahimovic e Lukas Bjorklund arriva il quarto svedese in questa sessione di mercato: oggi firmerà con il Milan il 16enne Wilgot Marshage dal IFK Lidingö. A riportarlo è fotbolldirekt.se, testata svedese che spiega che il 16enne talento scandinavo è atteso oggi a Milano per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Nonostante la giovanissima età, ha già debuttato nella Prima Squadra dell’IFK Lidingö.

Si è distinto per la sua maturità e la sua forza fisica, come confermato dal suo tecnico Palsson: “Oggi va a Milano per farsi visitare da un medico. Sono felice per lui. Ovviamente è triste perdere un giocatore titolare in prima squadra, ma quando si tratta di una transizione come questa, non te ne puoi preoccupare. È un giocatore maturo e forte fisicamente per la sua età. Molto ben allenato e con un’ottima percezione del gioco. Ha giocato principalmente da centrocampista interno e ha fatto molto bene nella divisione 2. È molto bravo nei passaggi”. Il classe 2004, che aveva già fatto un provino un anno fa, si aggregherà oggi alle formazioni giovanili.