Milan alla ricerca di un vice Ibrahimovic: Giroud è la priorità?

Milan alla ricerca di un vice Ibrahimovic

MILANO – L’infortunio subito da Zlatan Ibrahimovic sta, in queste ore, preoccupando i tifosi rossoneri: riuscirà la squadra di Pioli a sopperire all’assenza del suo campione continuando a vincere e a convincere? Nell’aria c’è ottimismo: la squadra è in fiducia e gode di una mentalità vincente in crescita.

A gennaio, però, si dovrà cercare di sopperire al timore causato dall’assenza di Ibrahimovic acquistandone… un altro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza rossonera ha tutta l’intenzione di trovare sul mercato un “numero 18”, capace di far rifiatare Ibrahimovic accettando, di fatto, il ruolo di alternativa all’inossidabile svedese. Il primo nome della lista è quello di Olivier Giroud; il francese vuole lasciare il Chelsea e durante il mercato invernale i suoi agenti lo proporranno sicuramente anche a diversi club italiani.

Altri profili che potrebbero interessare al Milan sono quelli di Luka Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid. Nessun contatto, al momento, per Mario Mandzukic.