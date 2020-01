Milan, accelera come Ibra: che occasioni prima del derby!

Milan, ora accelera come Ibra

MILANO – Il derby della quarta giornata di ritorno potrebbe essere la data spartiacque della stagione, con il Milan pronto a misurare la sua crescita contro la lanciatissima Inter di Antonio Conte. Per arrivare a far ciò, però, i rossoneri dovranno fare il loro dovere nelle quattro partite che precedono la stracittadina milanese; come riportato da La Gazzetta dello Sport, "è un buon momento per pensare di accelerare: il Milan riceverà in casa l'Udinese, poi giocherà a Brescia venerdì 24, e domenica 2 febbraio ospiterà il Verona. Tre partite assolutamente abbordabili prima del derby di ritorno di domenica 9. Si affrettano anche i tifosi che hanno spinto il club ad aprire il secondo anello rosso per la partita di Coppa Italia contro la Spal: tra due giorni la squadra sarà di nuovo in campo".