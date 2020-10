Milan, tanti auguri Ibrahimovic: l’età è solo un numero!

Milan, gli auguri ad Ibrahimovic

MILANO – Un leader, un fuoriclasse, un campione sotto tutti i punti di vista. Compie oggi 39 anni Zlatan Ibrahimovic, numero 11 del Milan e assoluto punto di riferimento del mondo rossonero. Vi proponiamo, nel porgergli i nostri auguri, il messaggio di acmilan.com:

Si è paragonato a Benjamin Button, un uomo nato vecchio che ringiovanisce con il passare degli anni. E in effetti, a guardarlo e ammirarlo in campo, sembra proprio così. Una vita da film, una carriera da campione: oggi, 3 ottobre, Zlatan Ibrahimović compie 39 anni.

Una ricorrenza che capita in un periodo delicato, quello della sua quarantena dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. Costretto a casa nella fase di recupero, lo svedese troverà comunque la forza per festeggiare; come ha già trovato la forza di reagire a questa situazione. La squadra, i tifosi, lo aspettano. Dopo gli undici gol nella seconda metà dello scorso campionato, dopo le tre reti in due gare all’inizio della nuova stagione, il meglio deve ancora venire. Da parte di tutta la famiglia rossonera, tanti auguri di pronta guarigione e di compleanno Zlatan!