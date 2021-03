Milan 1-1 Udinese, il peggiore in campo: Leao deleterio

MILANO – Il Milan esce con un solo punto dalla sfida contro l’Udinese: è terminato, infatti, 1-1 il match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A; a segno Rodrigo Becao al 68esimo per i friulani e Franck Kessie al 97esimo per i rossoneri, su un calcio di rigore (netto) concesso dall’arbitro Massa per tocco di mano di Stryger Larsen. La squadra di Stefano Pioli resta, dunque, al secondo posto in classifica con 53 punti, ma vede assottigliarsi il vantaggio su Juventus e Atalanta a soli 4 punti e potrebbe vedere allungarsi quello sull’Inter, impegnata stasera a Parma.

Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Udinese è Rafael Leao. L’attaccante rossonero, schierato come prima punta al posto degli infortunati Ibrahimovic e Mandzukic, ha giocato una gara assolutamente negativa. Ieri qualcuno mi ha scritto: “Leao da 0 in pagella”; e io ho risposto: “No, quando gioca Kessie è da -1 perché la squadra ne risente ancora di più”. Credo basti questi, il resto l’abbiamo visto tutti.

Le parole di Pioli

“Sono d’accordo con Kessié, abbiamo perso due punti. Volevamo vincere questa partita ma purtroppo non ci siamo riusciti. Serviva più qualità e ci voleva più velocità nell’uno contro uno. Dispiace per non aver trovato la vittoria. Ho vista tanta volontà e tanta generosità, ma c’è stata poca lucidità in alcune fasi della partita. La determinazione, però, non è mancata. E’ mancato il ritmo ed è mancata la qualità, ma la rabbia l’abbiamo messa in campo fino alla fine. Ogni partita fa storia a sé, le difficoltà di oggi sono state molto diverse rispetto a quelle riscontrate domenica scorsa a Roma. L’Udinese si chiude molto ed è stata brava non farci trovare tanti spazi. Tuttavia noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine e, anche se non abbiamo vinto, siamo riusciti quantomeno ad evitare la sconfitta, quindi i nostri sforzi sono stati parzialmente premiati. Quando trova difese così chiuse non ha la scaltrezza di procurarsi lo spazio. Deve crescere sotto questo punto di vista. Oggi ci mancavano le caratteristiche giuste per affrontare questa gara, perché non avevamo a disposizione i due centravanti di ruolo. Sia Rafa che Rebic hanno caratteristiche diverse rispetto a Ibra e Mandzukic: entrambi preferiscono attaccare la profondità, ma questa sera non c’erano gli spazi “.