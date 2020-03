Mihajlovic: “Ibrahimovic ha sbagliato a tornare al Milan”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche del difficile momento che sta attraversando l’Italia a causa del Coronavirus ,Sinisa Mihajlovic si è soffermato su un tema a lui caro, ovvero Zlatan Ibrahimovic, a cui lui stesso aveva lanciato una proposta, ovvero di unirsi al club emiliano. Come sappiamo però, il 38enne di Malmö ha preferito assecondare il richiamo del Diavolo tornando, per la prima volta in carriera, in una squadra in cui aveva già militato.

“Ci sono state delle telefonate tra di noi. Gli ho detto che nonostante l’importanza del Milan e della città di Milano, sarebbe riuscito a divertirsi più qui a Bologna con noi. Questo lo penso ancora, ma ormai è andata così. A Ibra posso solo augurare il meglio per sempre”, il racconto del tecnico serbo.