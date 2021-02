Kessié ora vale 40 milioni, ma il Milan pensa già al rinnovo

MILANO – Nel Milan che sta guidando la classifica praticamente dall’inizio del campionato, svolge un ruolo a dir poco determinante Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è uno degli insostituibili nello scacchiere di Stefano Pioli. Nel suo ruolo è tra i giocatori col rendimento più alto di tutta la Serie A. I numeri parlano per lui: ha già messo a segno la bellezza di sette reti e quattro assist in diciannove partite giocate. Stando a quel che riferisce il quotidiano La Gazzetta dello Sport, oggi il cartellino di Franck vale almeno 40 milioni di euro: è questa la cifra che le acquirenti dovrebbero presentare al Milan qualora volessero accaparrarsi il centrocampista classe 1997. La società rossonera, però, non ha alcuna intenzione di privarsene e ha già messo in programma il rinnovo contrattuale, anche se al momento non c’è ancora una trattativa. L’attuale accordo scade infatti nel 2022.

Il Milan, ovviamente, sta dando priorità ai contratti in scadenza il prossimo giugno, ovvero quelli di Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. Dopodiché, si apriranno le trattative con giocatori come Alessio Romagnoli, Davide Calabria e lo stesso Kessié, tutti e tre in scadenza nel 2022. Franck, attualmente, percepisce un ingaggio da 2,2 milioni di euro e la sua intenzione è di restare al Milan. Tuttavia, occorre garantirgli un sostanzioso aumento. E’ probabile quindi che il suo ingaggio venga portato a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

CALABRIA E ROMAGNOLI – Come detto anche Calabria e Romagnoli andranno in scadenza a giugno 2022. Per il primo i contatti sono già stati avviati e c’è grande ottimismo. Il terzino percepisce un ingaggio da 1 milione di euro, che potrebbe esser raddoppiato. Più spinosa, invece, la situazione di capitan Romagnoli. Quest’ultimo guadagna già uno stipendio da 3,5 milioni a stagione e occorrerà vedere quale sarà la richiesta del suo agente Mino Raiola. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<