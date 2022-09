News Milan, mercato | Annuncio improvviso: “Può tornare in rossonero!”

Maldini guarda avanti e pensa già al Milan del futuro. La dirigenza rossonera sa che, nonostante l'ottimo lavoro svolto finora in sede di mercato, bisognerà continuare ad investire per costruire una squadra sempre più forte e competitiva in ogni reparto. E le prossime sessioni di calciomercato, con ogni probabilità, riguarderanno e coinvolgeranno per l'appunto quasi ogni ruolo della rosa rossonera.