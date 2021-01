Matias Vina, il Milan ci prova: le rivelazioni di Gianluca Di marzio

MILANO – nonostante manchino ormai pochi giorni alla fine del mercato di gennaio, il Milan è ancora attivo. Al centro delle attenzioni della società rossonera è finito un giovane terzino. Si tratta di Matías Nicolás Viña Susperreguy (Empalme Olmos, 9 novembre 1997), calciatore uruguaiano, difensore del Palmeiras e della nazionale uruguaiana.Cresciuto nelle giovanili del Nacional, ha esordito il 2 aprile 2017 in un match perso 3-1 contro il Boston River. Il 31 gennaio 2020 si trasferisce al Palmeiras per 4 900 000 €. Gode di passaporto italiano. In stagione, in Libertadores, ha messo insieme 11 presenze, 2 gol e 3 assist. Una rete è stata realizzata contro il River Plate nella semifinale d’andata, vinta 3-0.

LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO – Intervenuto a Calciomercato – L’Originale, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dei possibili movimenti del Milan negli ultimi giorni di mercato: “Non arrivano segnali che il Milan possa fare ulteriori acquisti in questi ultimi giorni di mercato, in particolare l’alternativa a Theo Hernandez. Il nome di Vina del Palmeiras va riservato per l’estate, il Milan continuerà a trattarlo per il prossimo mercato”. Insomma, molto difficile vederlo già a gennaio con la maglia rossonera. A complicare le cose anche il fatto che il giocatore scenderà in campo il 30 gennaio con la maglia del Verdao contro il Santos nella finale di Copa Libertadores.

BOLOGNA-MILAN (SABATO, ORE 15)

Bologna: Medel e Mbaye sono indisponibili. Sansone e Vignato in lizza per una maglia a sinistra, in quel caso l’indiziato a stare fuori sarebbe Palacio con Barrow centravanti. Solito duello Svanberg-Dominguez in mezzo, col secondo favorito.

Milan: non recupera Kjaer (dentro Tomori), Calhanoglu al momento resta positivo al Covid e Brahim Diaz ha un problema ai flessori. Ai box anche Kalulu. Torna Bennacer ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia toccherà a Tonali, recuperato insieme a Mandzukic. A destra ballottaggio Castillejo-Saelemaekers. Sfumata l’ipotesi Daniel Maldini, dentro sia Leao, sia Rebic.