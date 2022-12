Milan, il Marocco di Hakim Ziyech ha riscritto la storia

Il rapporto della nazionale spagnola con i calci di rigori non è la storia di un idillio. Ed è come un (brutto) film già visto. Nell'ultimo Mondiale di Russia e nell'ultima edizione dell'Europeo era successa la stessa cosa. Partita perlopiù bloccata ma comunque in mano agli spagnoli che avevano controllato bene fino alla fine, la Roja si piega ai rigori. Tre errori consecutivi che valgono un Mondiale. Tuttavia la serata non trova sbocchi.