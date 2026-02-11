Milan, Marcolin sulla fase dei rossoneri: le parole

Il Milan di Allegiri è nel bel mezzo di tanti obiettivi, dal piazzamento in Champions League alla possibile lotta Scudetto

L’ex calciatore di Napoli, Lazio e Sampdoria, Dario Marcolin, ha rilasciato un’intervista in cui ha discusso del Milan, toccando argomenti come il campionato, la Champions, Allegri e i calciatori indispensabili per la squadra. Ecco un estratto delle sue parole.

Cosa ti colpisce di più del Milan in questo campionato?

“Rabiot, l’efficacia della squadra e il modo in cui Allegri riesce sempre a trovare una soluzione. O la scopre o la crea durante il match, perché ci sono stati incontri in cui ha faticato, come ad esempio contro la Roma e a Como, ma poi ha sempre trovato il modo di vincere o di andare in vantaggio. Sembra quasi che Allegri attenda il momento di difficoltà dell’avversario per colpirlo. La squadra ha una comprensione del gioco che mi impressiona molto. Oggi, se assisto a una partita con il Milan, penso ‘Beh, tanto Allegri sa come portarla a casa’, capito? Questa è l’idea”.