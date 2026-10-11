Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 per esprimere il suo parere sul pareggio 1-1 ottenuto contro il Sassuolo. In un passaggio qui riportato, il mister portoghese ha commentato in maniera generale la prestazione dei rossoneri e la leggerezza mostrata in occasione del corner che ha consentito il pareggio degli avversari.

Le parole di Amorim

"Non ci sentiamo mai appagati quando non otteniamo la vittoria. Ci sono ancora molte aree da migliorare, però abbiamo visto dei progressi. Abbiamo tenuto sotto controllo la maggior parte del match, avevamo intenzione di pressare gli avversari, segnare e abbiamo avuto una maggiore responsabilità in campo. Siamo stati efficaci nel contenere e gestire molte delle loro ripartenze. Avremmo meritato il vantaggio, tuttavia, dopo aver segnato, è chiaro che avremmo dovuto amministrare la partita in modo più efficace, aumentando il possesso palla e rallentando la reazione degli avversari. Non possiamo permetterci di subire reti da calcio d'angolo. È evidente che non possiamo considerarci soddisfatti quando perdiamo due punti in questo modo. "