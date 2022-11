Milan: manovre in entrata e in uscita per la sessione di gennaio

La dirigenza del Milan pensa a fare cassa per rinforzarsi in vista del riavvio di campionato. Maldini lavora su vari fronti per mister Pioli

Redazione Il Milanista

I motori si stanno scaldando in vista della sessione invernale di mercato. Il Milan non nasconde l'interesse per Ziyech o Aouar per rinforzarsi a centrocampo. Per fare operazioni in entrata però bisognerà fare cassa. Si pensa allora di salutare Fodé Ballo-Touré (attuale valore 5 milioni di euro circa), Tiemoué Bakayoko (in questo caso si parlerebbe di addio definitivo e di ritorno anticipato al Chelsea) e Yacine Adli. Per quest'ultimo però si tratterebbe solo di prestito: il Milan lo cederebbe per farlo crescere in qualche altro club e trovare maggiore continuità momentaneamente (club italiano o europeo).

Il club rossonero intende risparmiare i 2,5 milioni netti (quasi 5 milioni lordi) che corrisponderebbero al valore dello stipendio di Bakayoko. E altri 5 circa possono arrivare dalla cessione di Ballo-Touré. Queste operazioni potrebbero appunto permettere al Milan di far spazio a nuovi innesti alla corte di Stefano Pioli.

Tra i pali invece si studia ad una soluzione per Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta. Per lui il Milan penserebbe ad un contratto triennale dato che il portiere è in scadenza con la Dea il 30 giugno 2023. La soluzione permetterebbe ai rossoneri di sostituirlo a Tatarusanu come vice Maignan. L'agente del giocatore sta prendendo contatti con Maldini. L'estremo difensore arriverebbe a Milano a parametro zero e garantirebbe a Pioli grande affidabilità in quel ruolo. Anche perché sia Tatarusanu che Mirante hanno il contratto in scadenza proprio il prossimo 30 giugno 2023.