News Milan – Offerta folle, ma Maldini non può accettarla

Sta per arrivare una folle offerta di scambio

Maldini e Massara stanno costruendo con cura un grande Milan. E' vero che sono stati persi due pezzi da 90 come Donnarumma e Calhanoglu, ma i 6 acquisti già giunti a Milanello fanno pensare che la dirigenza voglia puntare anche a qualcosa di più del secondo posto raggiunto lo scorso anno. Lo sappiamo bene, però, il calciomercato è imprevedibile e offerte pazze, come proposte di scambi a sorpresa, possono pervenire quando meno te lo aspetti. L'Equipe ha rivelato che presto il Diavolo potrebbe ricevere un'offerta che difficilmente, però, potrà far breccia nella dirigenza rossonera <<<