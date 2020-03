Maldini: “Stiamo bene, grazie a tutti: ci fate essere orogliosi”

Coronavirus, il video di Maldini

MILANO – Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rassicurato tutti con un video sui social dopo la positività al coronavirus: "Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto arrivare dei messaggi di affetto e a me e a mio figlio attraverso social e messaggi. Noi stiamo bene, dovremmo riuscire a debellare questo virus nell'arco di una settimana. Grazie per il vostro affetto che veramente non manca mai. Volevo ringraziare tutti quei dottori, infermieri, operatori sanitari, protezione civile e forza dell'ordine che stanno affrontando questa emergenza con il massimo della professionalità. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani".