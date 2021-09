News Milan – Una tripletta da urlo, Maldini ci sta seriamente pensando

Il Milan è uscito sconfitto da Anfield, ma non a pezzi. Nonostante i tre goal incassati, i rossoneri hanno destato un'ottima impressione, visto il valore dell'avversario nettamente superiore sia dal punto di vista fisico, che nella rosa. Ha maggiori possibilità di scelta Jurgen Klopp, rispetto a Stefano Pioli, ma questo non era un segreto.

Il tecnico tedesco, infatti, può permettersi di tenere in panchina Thiago Alcantara. Calciatore che in Serie A giocherebbe titolare in ogni squadra. Bisogna colmare il gap per tornare a sognare. Se il tecnico del Diavolo può incidere su mentalità e lavoro giornaliero a Milanello, Maldini e Massara possono lavorare sul mercato, alla ricerca di giovani talenti in grado di trascinare il Milan ad altissimi livelli.