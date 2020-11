Malagò: “Abbiamo allontanato due generazioni dallo sport: sono angosciato”

MILANO – “Sono angosciato, abbiamo allontanato una o due generazioni dallo sport per Covid e altro. Provo profonda amarezza nel vedere che la politica invece di sistemare l’enorme problema delle palestre chiuse e dell’assoluta mancanza di sport nelle scuole, si occupa d’altro. Lo sport a scuola è una barca abbandonata in mezzo al mare e noi ne pagheremo delle conseguenze immense“, così a Il Corriere della Sera il presidente del Coni Giovanni Malagò sulle scelte politiche in ambito sportivo.