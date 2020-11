Lo Schalke 04 abbassa le richieste per Kabak

MILANO – Durante il mercato estivo Milan e Schalke 04 si sono incontrati per trattare Ozan Kabak. Il club tedesco, per lasciare partire il proprio difensore, chiedevano 30 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dal club di via Aldo Rossi che non hanno portato all’accordo definitivo. La non ottima situazione economica del club di Gelsenkirchen potrebbe venire in aiuto al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in edicola oggi, lo Schalke 04 potrebbe abbassare le proprie richieste: un’offerta tra i 15 e e 20 milioni potrebbe essere la cifra giusta per portare a Milanello Kabak.