Lione, Juninho stima Paquetà

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero chiede 25 milioni di euro circa per il centrocampista classe 1997. Paquetà gode di ampia stima da parte del direttore sportivo Juninho del Lione, ma i francesi non possono spingersi troppo in avanti senza aver prima piazzato almeno un grande colpo in uscita.