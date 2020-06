Lecce-Milan, Pioli: “Abbiamo giocato bene, vogliamo recuperare sulle altre”

Lecce-Milan, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Lecce-Milan: “Abbiamo giocato bene, con l’avversario che ha preferito aspettarci piuttosto che venirci a prendere. Siamo stati molto bravi a chiudere immediatamente dopo aver rimesso in partita il Lecce. Abbiamo bisogno di vincere queste partite, di recuperare punti. L’obbiettivo è l’Europa, recuperando quelle che sono davanti a noi; dobbiamo provare a fare più punti possibili, la squadra ha dimostrato di poter giocarsela alla pari con tutte le squadre del campionato”.

SU IBRAHIMOVIC: “Ibra ha determinate caratteristiche, senza di lui abbiamo dovuto provare altre posizioni, stasera lo abbiamo fatto bene, in Coppa Italia non ci siamo riusciti perché siamo andati troppo presto in svantaggio. Più soluzioni ho a disposizione meglio è”

SU LEAO: “Leao deve far di più al di là del gol di stasera, fare gol però è importante, è entrato molto bene, sono contento. Devo pretendere di più perché ha tanto da dare. Ha la fisicità ma ancora qualche difficoltà a giocare da punta centrale, ci stiamo lavorando”.

SU RANGNICK: “A me non interessa di chi si parla, io sto bene con la squadra, ho lavorato dall’inizio con passione e competenza, è quello che vogliamo fare fino alla fine, poi quello che sarà il futuro si deciderà a fine campionato. Sono concentrato su quello che dobbiamo fare, il calendario è difficile ma dobbiamo continuare a crederci”.

SUL MODULO: “Per sviluppare la nostra filosofia di gioco servono giocatori intelligenti, che sappiano muoversi mettendo in difficoltà gli avversari e io ho la fortuna di averli. Credo sia molto importante dare pochi punti di riferimento alle difese avversarie. Leao ha qualche difficoltà a giocare da punta centrale, gli piace molto svariare e con lui avremmo poca presenza in area, ma ci stiamo lavorando”.

SU KJAER: “Trauma contusivo al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni. Dovremmo avere a disposizione Duarte per la Roma, domani si allenerà in gruppo. Sarà una partita importante, vogliamo provare ad accorciare”.

SU PRATI: “Dedichiamo la vittoria a Pierino Prati, un abbraccio a tutti i suoi familiari”.

