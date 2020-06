Lecce-Milan, la moviola: grossi dubbi sul rigore per i salentini

Lecce-Milan, la moviola

MILANO – La moviola della sfida tra Lecce e Milan, terminata 1-4 per i rossoneri e arbitrata dal signor Valeri di Roma.

Al 54esimo rigore per il Lecce: Gabbia non prende il pallone, ma non procura alcun danno a Babacar; anzi, sembra più l’attaccante a fare fallo sul difensore, ma in realtà si tratta di un chiaro e normale contatto di gioco, nulla più. Per il resto, direzione di gara non difficile. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live