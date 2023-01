Milan, Lazetic e Adli in uscita già a gennaio? Samp all’attacco

Lazetic e Adli in uscita? La Sampdoria stringe per i due rossoneri. Potrebbero chiedere loro stessi il trasferimento per avere più minutaggio

Redazione Il Milanista

Tra i nomi in uscita ci sono loro due: Marko Lazetic e Yacine Adli. Potrebbero già lasciare Milano nelle prossime settimane per trovare più spazio e giocare di più. Ci sarebbe l'interesse della Sampdoria. I blucerchiati hanno avviato i dialoghi con la società rossonera per portarli entrambi alla corte dell'ex calciatore Dejan Stankovic. Possibile che siano gli giocatori a chiedere al Milan di partire per fare esperienza altrove per poter crescere.

Si tratta di due talenti giovani. L'algerino ex Bordeaux è un trequartista arrivato pochi mesi fa in rossonero. Finora conta solo due presenze in gare ufficiali. Pioli non riesce a trovargli una giusta collocazione e nel 4-2-3-1 c'è poco spazio per lui. Il serbo classe 2004 invece - a Milano da circa un anno- è stato acquistato per circa 4 milioni di euro dalla Stella Rossa ma per Pioli è un po' troppo acerbo ancora. E finora ha collezionato nemmeno 10 minuti in prima squadra.

Il club genovese non sta vivendo un momento felice né calcisticamente né finanziariamente. Ed il futuro della Samp è sempre più un punto interrogativo. Tuttavia da Genova si cerca comunque uno scossone per rialzarsi da questo momento così difficile. E si vorrebbe iniziare proprio da qualche forza fresca dal mercato, con manovre oculate ma ben precise per cercare di rinforzare la rosa fin da subito. Il giovane attaccante rossonero e il centrocampista francese sono finiti nelle scorse ore nel mirino dei blucerchiati che starebbero lavorando in uscita per Omar Colley. Il difensore potrebbe approdare alla Salernitana a breve a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro. I contatti proseguono spediti. Altri obiettivi della Samp sono: Harroui (del Sassuolo) e Dragovic (della Stella Rossa). In uscita da Genova potrebbe esserci anche un altro giocatore: Nicola Murru potrebbe approdare al Palermo in quanto non rientra nelle gerarchie del tecnico della Sampdoria.