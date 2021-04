La UEFA apre un’indagine su Ibrahimovic. Ecco perché e cosa rischia

Ecco le ultime

MILANO - Il mese di aprile per Zlatan Ibrahimovic ha solo una gioia: il rinnovo del suo contratto con il Milan. Poi per il resto solo delusioni. La prima in quel di Parma, dove è stato espulso nel match contro i crociati al Tardini. Poi un presunto pranzo galeotto in un ristorante mentre vigeva a Milano la zona rossa. E ora anche la UEFA.