MILANO – Lunedì 24 agosto inizierà la nuova stagione del Milan con il raduno della squadra. Per questo motivo una delegazione della Curva Sud, il cuore del tifo rossonero, si recherà a Milanello per collocare uno striscione a supporto dei propri beniamini. Una volta affisso, lascerà il centro sportivo. Questa scelta nasce per rispettare le norme in vigore per l’emergenza Covid-19.

