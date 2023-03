Italiane in Europa: tutte ‘promosse’ tranne una…

In primis il Milan che con il suo 0-0 ha messo il lucchetto al match e si è aggiudicata i Quarti di finale di Champions dopo 11 anni. Nella serata di giovedì hanno proseguito Juventus, Roma e Fiorentina. I bianconeri hanno vinto contro il Friburgo in Europa League così come gli uomini di José Mourinho che si sono imposti per 2-0 in casa contro la Real Sociedad. Ottimo lavoro anche per Vincenzo Italiano contro il Sivasspor che porta a casa il match con una vittoria di misura. Il match di ieri all'Olimpico è stato simile a quello messo in scena domenica scorso contro gli uomini di Allegri. Anche se Rui Patricio (a differenza di domenica) non ha fatto praticamente nessuna parata. Lo Special One sta acquistando sempre più fiducia e sta sfruttando tutti gli uomini in rosa Con la sostituzione di Pellegrini, Abraham ed El Shaarawy ieri sono subentrati Wijnaldum, Belotti e Spinazzola. Le italiane impegnate in Conference (Lazio e Fiorentina) ed Europa League (Roma e Juventus) dovranno affrontare il ritorno la prossima settimana.