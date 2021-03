“Il Milan riscatterà Tomori”: il campo non dà altra possibilità

MILANO – Carlo Pellegatti, noto e storico giornalista al seguito del Milan, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la situazione legata a Fikayo Tomori, sia quella relativa al campo che al suo possibile ed eventuale riscatto: “Con Ibra, Bennacer e il miglior Calhanoglu, il Milan può battere chiunque. Non avrà la rosa più forte, ma ha un gioco propositivo. L’assenza di Bennacer è stata sottovalutata. Lui e Kessie forma la miglior coppia di centrocampisti in Europa. Ieri è entrato e il Milan si è rivitalizzato. Il Milan non è inferiore a nessuno perchè ha il gioco. E finalmente lo stanno capendo tutti. C’è poi una nuova corrente di pensiero, cioè il Tomorismo. Tomori è uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia. Per riscattarlo serve andare dal Chelsea con 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, vista la forza del giocatore, di partire la nuova campagna di rafforzamento dal riscatto di Tomori. Il Milan vuole che il primo acquisto estivo sia lui. Il Milan andrà a Londra con 28 milioni di euro e lo riscatterà. Vi posso garantire che sarà così. Il Milan ha ancora il tesoretto per il difensore centrale che non ha speso la scorsa estate”.

Ciò che stiamo vedendo sul campo, d’altronde, non concede altra possibilità. Tomori, da due mesi in rossonero, ha già convinto tutti con prestazioni di altissimo livello, caratterizzate da una continua aggressività sugli attaccanti avversari e da interventi molto spesso perfetti e spettacolari. Insieme a Simon Kjaer sta formando una coppia su cui la fase difensiva di Pioli si basa: abilità in marcatura ‘vecchio stile’ e capacità di letture più moderna. Il Milan qualora volesse veramente riscattare Tomori a fine stagione, dovrà versare nelle casse del Chelsea una cifra pari a 28 milioni di euro. Anche pochi per ciò che abbiamo visto fino ad adesso e Paolo Maldini, se le cose dovessero continuare così, non si farà certo sfuggire l’occasione. Ma intanto, attenzione alle ultime novità di mercato di casa rossonera: Maldini tenta il colpo grosso, ecco l’offerta da 30 milioni di euro! <<<