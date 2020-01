Il Milan cambia (quasi) tutto: Gazidis dà l’ok per l’usato sicuro

Milan, nuove strategie sul mercato

MILANO – Prima Zlatan Ibrahimovic, di 38 anni, poi Asmir Begovic, 32 anni, passando per il 30enne Simon Kjaer: sono questi i primi tre colpi del calciomercato invernale del Milan e, a giudicare dalla loro carta d’identità, pare davvero che qualcosa sia cambiato in casa rossonera.

STRATEGIA RINNOVATA – L’idea di Elliott è sempre stata quella di costruire un Milan vincente attraverso i giovani e le ultime due campagne acquisti hanno confermato questa linea; in questo momento, però, l’AD Gazidis deve aver compreso, più che aver cambiato totalmente idea, che la squadra avesse bisogno di più esperienza, sopratutto a causa delle tante problematiche che derivano dall’avere una squadra composta esclusivamente da giovani.

IL SOSPETTO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro a questa scelta ci sarebbe la decisione di cedere al più presto il Milan: comprare giocatori esperti, non vendibili in futuro per far cassa, in modo da tornare al più presto in Europa aumentando l’appeal commerciale del club rossonero. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live