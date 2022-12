Milan, idea Zaniolo. Spunta di nuovo il nome del giallorosso e…

Ritorna di moda il nome di Zaniolo. Il giocatore originario di Massa potrebbe approdare in rossonero nella prossima finestra estiva di mercato

Redazione Il Milanista

In Via Aldo Rossi non si parla solo dei rinnovi di Leao e Bennacer. Il Milansta facendo vari ragionamenti sul reparto offensivo in ottica futura. Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui Rafael Leaoalla fine non accettasse di rinnovare. Oltre al portoghese -come dicevamo- l'altro tema caldo è quello del contratto di Ismael Bennacer, che sta tenendo banco in queste ore.

Per le possibili manovre in entrata la dirigenza sta pensando a varie soluzioni. Sfumato Cody Gakpo (che vestirà la maglia del Liverpool che è riuscito ad avere la meglio sul Manchester United) e viste le cifre faraoniche richieste da Hakim Ziyech, torna di moda il nome del giallorosso Nicolò Zaniolo. Il suo profilo era finito sul tavolo della coppia Maldini-Massara già qualche mese fa. E la sua situazione con la Roma al momento è in una fase di stallo. Il club giallorosso lo valuta 60 milioni ma è una cifra che potrebbe sensibilmente ridursi dato che il contratto del 23enne di Massa è in scadenza. Inoltre il giocatore vorrebbe chiedere un aumento di ingaggio, che al momento la società non sarebbe disposta a concedere.

Zaniolo - per restare nella Capitale- chiederebbe 4 milioni di euro a stagione più bonus (al momento ne percepisce 2.5 milioni all'anno). E se non si troverà un accordo sul tema ingaggio (cosa molto probabile) una sua partenza in estate appare scontata. Ancora i giallorossi non si sono messi a tavolino con lui per parlare di futuro. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 e se la situazione non si sbloccherà il suo valore si ridurrà notevolmente. I vertici rossoneri restano vigili e sondano il terreno per portare l'esterno giallorosso alla corte di Stefano Pioli (che obiettivamente ha pochi italiani in rosa). Al momento non si intravedono spiragli per il prolungamento del numero 22 della Roma.