Ibrahimovic MVP di ottobre. De Siervo: “Il suo avvio è strepitoso: 7 gol in 4 partite. Campione infinito”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è stato eletto come MVP del mese di ottobre. A comunicare la scelta un comunicato della Serie A, nel quale ci sono anche i complimenti dell’A.d. della Serie A Luigi De Siervo con lo svedese: “L’avvio di stagione di Zlatan Ibrahimovic è stato strepitoso, con sette gol realizzati in quattro partite. L’attaccante rossonero da quando è tornato nel nostro Campionato ha cambiato il volto del Milan, trascinando i compagni in campo con il suo carisma e qualità tecniche da vero fuoriclasse. Ibrahimovic è un campione infinito ed è la dimostrazione che l’età non è un fattore determinante se lavori ogni giorno con serietà, entusiasmo e passione”.