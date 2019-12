Ibra ok, ma non basta: gli altri colpi (possibili) del Milan

Milan, gli altri colpi oltre a Ibra

MILANO – L’acquisto di Zlatan Ibrahimovic, sicuramente importante sotto vari aspetti, non potrà essere l’unico del Milan in questa sessione di mercato invernale. La rosa rossonera, infatti, ha bisogno di rinforzi in più punti e, per l’appunto, la dirigenza del club di via Aldo Rossi e già al lavoro per risolvere in positivo alcune operazioni.

DIFESA – Il reparto arretrato necessita certamente dell’aggiunta di un centrale difensivo, date le prestazioni non esaltanti di Musacchio e la non certa continuità fisica e tecnica di Mattia Caldara. Il primo nome sulla lista di Boban e Maldini è Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 del Barcellona; per lui la trattativa è già avviata, con degli ostacoli importanti oltre alle rivali Bayer Leverkusen e Benfica: i blaugrana chiedono 25 milioni di euro con diritto di recompra, il Milan è fermo a 15 milioni. Il piano B corrisponde a Fofana, classe 2000 del Saint-Etienne, mentre è logicamente impossibile l’arrivo già a gennaio di Thiago Silva, visti gli obiettivi stagionali del PSG. Se dovesse partire Rodriguez (direzione Fenerbahce?) si aprirebbero le porte per l’acquisto di un nuovo terzino sinistro.

CENTROCAMPO – Difficilmente si interverrà in questo reparto senza che ci siano delle cessioni o delle clamorose occasioni, come nel caso di Matic del Manchester United. Occhio, dunque, alle situazioni legate a Paquetà, sulle cui tracce c’è il PSG di Leonardo, e a quella di Kessie, sempre nel mirino di alcuni club della Premier League. Inoltre, come confermato ai nostri microfoni dal suo agente, Biglia resterà al Milan fino a fine contratto. In sicura partenza, invece, Borini.

ATTACCO – L’acquisto di Ibrahimovic sbarra la strada a possibili colpi in entrata in questo reparto, anche se le eventuali uscite di Piatek, su sui si muove la Fiorentina, e sopratutto di Rebic, che tornerebbe volentieri in Germania, potrebbero costringe la dirigenza del Milan a nuovi acquisti. Difficile la pista Depay, alimentata dal post di benvenuto di ieri dell’olandese per l’amico Ibra. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live