Hauge: “Kjaer si prende cura di me e mi supporta. E’ un vero leader”

Jens Petter Hauge ha rilasciato un'intervista ai microfoni al quotidiano norvegese Dagbladet durante la quale ha esaltato Simon Kjaer

Redazione Il Milanista

Molti club hanno messo gli occhi sul giovane talento del Milan Jens Petter Hauge. Maldini e Massara si sono innamorati del giovane norvegese classe '99 dopo averlo all'opera proprio contro la formazione rossonera negli scorsi preliminari di Europa League.

La stagione non è stata troppo felice per il ragazzo: Pioli lo ha utilizzato con il contagocce in campionato e, a gennaio, lo ha pure cancellato dalla lista dell'Europa League. Hauge, nonostante le poche occasioni avute, ha sempre messo in mostra le sue qualità, condite da gol e giocate.

Nella giornata di ieri il norvegese, seguito da Eintracht e Wolfsburg ha rilasciato un'intervista al quotidiano Dagbladet. Ecco le sue parole:

Il ruolo di Kjaer all'interno dello spogliatoio - “Nel Milan Kjaer ha una grande importanza. Quando lui parla tutti ascoltano ciò che dice e lo rispettano. Quando ha qualcosa da dire non puoi far altro che ascoltarlo. In squadra lo chiamiamo “Il Vichingo”.

Il rapporto con Kjaer - “È logico che io e lui parliamo un po’ di più tra di noi rispetto che con gli altri, perché entrambi parliamo la nostra lingua madre. Si prende molta cura di me e mi supporta, mi dice cosa devo fare e quando faccio qualcosa di positivo si complimenta con me. È sempre presente e ti dà quella spinta in più quando vede che ci sono delle cose che possono essere fatte meglio. Ti sostiene sia dentro che fuori dal campo”.

I meriti di Kjaer nel gestire la situazione di Eriksen - “Era una situazione davvero complicata e triste per tutti ma Kjaer è rimasto calmo. Simon è riuscito ad unire tutta la squadra e a prendersi la responsabilità maggiori. Ha salvato la vita di Eriksen è stato un momento che ha colpito tutti. Personalmente non sono rimasto sorpreso, quando si presentano situazioni del genere dimostra che lui è un vero leader”.