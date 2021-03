Grandissima vittoria in emergenza: l’analisi post Verona 0-2 Milan

MILANO – Il Milan ha battuto per 0-2 l’Hellas Verona nel match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A; a segno Rade Krunic su punizione al 28esimo del primo tempo e Diogo Dalot al 51esimo. Con la vittoria al “Bentegodi”, dunque, i rossoneri saldano il secondo posto in classifica con 56 punti, a -3 dall’inter capolista (impegnata stasera contro l’Atalanta), a +4 sulla Juventus e a + 6 sulla Roma.

Grandissima vittoria. È questo il primo messaggio che ho scritto su whatsapp ad alcuni amici milanisti dopo lo 0-2 di ieri, arrivato dopo una prestazione assolutamente convincente sotto ogni aspetto. Le tante riserve messe in campo dimostrano, ancora una volta, di essere all’altezza e, sopratutto, il Milan di Pioli conferma di esserci: è normale, è fisiologico, è inevitabile avere qualche calo durante la stagione, così come lo è qualche passaggio a vuoto (vedi Spezia e Udinese) nell’arco di 38 partite. L’importante, però, è sapersi sempre rialzare dopo passi falsi o cadute, nonostante le variabili (gli infortuni nel nostro caso) sembrano agirci contro: Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic, ai quali si sono aggiunti gli accaccati Kjaer, Tonali e Mandzukic.

Il Milan c’è, il Milan è forte, il Milan va a vincere sui campi difficili con una prestazione operaia, guidata da un Kessie mostruoso. E riprende fiducia ed entusiasmo per il doppio confronto contro il Manchester United e per lo scontro diretto contro il Napoli. Sperando che, nonostante le riserve abbiano dimostrato di saperci fare, di recuperare qualche titolare in più: “Vince il Milan, siamo una squadra, siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme ma anche quando mancano giocatori importanti. Non – ammette Stefano Pioli a SkySport – siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, le difficoltà ci aiutano a crescere. Conosciamo pregi e difetti, stiamo migliorando per aumentare le nostre qualità. Noi guardiamo a noi stessi, siamo consapevoli delle nostre qualità. Il cammino è difficile, gli avversari sono forti. E’ la partita migliore che abbiamo fatto contro il Verona, è quella in cui abbiamo sofferto meno. Adesso ci aspetta una gara molto difficile in Europa League ma molto stimolante”.