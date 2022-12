Milan, Gianluca Vialli: condizioni critiche. In clinica a Londra

La madre Maria Teresa ha preso un volo da Cremona per l'Inghilterra per raggiungere il figlio. Le condizioni della malattia che lo tormentano da diverso tempo si sono aggravate negli ultimi giorni. Considerato necessario il ricovero. Si attendono con ansia ulteriori novità. Tutti attorno a Luca in un abbraccio virtuale. L’ex attaccante si sta curando a Londra e sta portando avanti la battaglia con il tumore al pancreas dal 2017. Una settimana fa aveva comunicato (a malincuore) lo stop dagli impegni con la Nazionale per potersi curare. Tutto il mondo del calcio (e non) con il fiato sospeso in attesa di rassicurazioni dall'Inghilterra.