Gazzetta dello Sport – Boban non si arrende. Porterà il Milan in tribunale

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Zvonimir Boban, appena lasciato a casa dal Milan, non solo non avrebbe per nulla digerito il trattamento riservatogli dal CEO e ad rossonero Ivan Gazidis, ma avrebbe altresì deciso di appellarsi alla giustizia.

Seppur mandato via per giusta causa, ovvero per dichiarazioni irriguardose verso la proprietà rilasciate nel corso di un’intervista non autorizzata al celebre quotidiano sportivo, l’ex Chief Football Officer, ha sostenuto che si opporrà in tribunale alla sua cacciata in quanto convinto di agito sempre nel rispetto dei vincoli contrattuali stabiliti dalla carica.

Tra i punti dell’intervento a scatenare l’ira di Gazidis e Fondo Elliot, l’accusa lanciata dall’ex centrocampista ai vertici di aver ingaggiato segretamente il tecnico tedesco Ragnick già dicembre per sostituire l’attuale allenatore Stefano Pioli.