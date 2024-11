Milan-Juventus: colpo di scena sulle formazioni! Ultim’ora Pulisic / News

Ecco le ultime notizie sulle formazioni di Milan-Juventus, il big match di San Siro: ci sono novità dell'ultim'ora su Pulisic ma non solo

Lorenzo Focolari Redattore 23 novembre - 14:27

Sarà un San Siro stracolmo quello che assisterà a un importantissimo Milan-Juventus, big match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. A spingere la squadra di Fonseca contro quella di Thiago Motta ci saranno infatti oltre 75 mila tifosi, il pubblico delle grandi occasioni. E di grande occasione effettivamente si tratta per il Milan, che contro la Juve si gioca già tantissimo. Forse, l'ultimo treno per rimanere a contatto delle zone più alte di classifica.

Le ultime news di formazione di Milan-Juventus — Per quanto riguarda le formazioni, sono attese sorprese e novità sia da una parte che dall'altra. Thiago Motta deve fare a meno di diversi titolari, soprattutto in difesa e in attacco. La sorpresa più clamorosa di formazione per la Juve potrebbe essere rappresentata dall'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic. Non più Weah come si pensava alla vigilia, ma potrebbe essere Weston McKennie il designato.

Per quanto riguarda il Milan, il dubbio più grosso riguarda Christian Pulisic. L'ottimismo delle scorse ore sta lasciando pian piano sempre più spazio all'ipotesi della non titolarità del trequartista americano. Pulisic dunque dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Loftus-Cheek, che agirà da perno centrale sulla trequarti alle spalle di Morata. Ecco dunque di seguito le probabili formazioni di Milan-Juve.

Milan, (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Juventus, (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie.