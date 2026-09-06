Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il grande ex Gianluca Zambrotta ha parlato della partita che si svolgerà all'Allianz Stadium. Ecco alcuni passaggi significativi della sua intervista.

Condividi il pensiero su Ruben Amorim?«Ho apprezzato il cambiamento di mentalità che ha già introdotto, ha rivoluzionato la squadra con un approccio diverso rispetto a quello di Allegri: punta a una maggiore pressione, genera di più e questi sono sviluppi rilevanti. Nelle prime due gare, i cambi hanno avuto un impatto significativo, poiché Rabiot e Saelemaekers hanno segnato: è sempre importante portare freschezza e superare l’avversario per creare superiorità».

Cosa pensi dei nuovi acquisti?«Hanno ingaggiato un difensore con solidità e carattere come Gila e, nonostante qualche errore sotto porta, ho trovato interessante il lavoro di Gonçalo Ramos: è fondamentale anche riuscire a costruirsi le occasioni da rete, poi si spera che ne realizzi di più. Questo Milan mi sembra promettente, ha cominciato molto bene e ha ampi spazi per migliorare: Pulisic è assente, Rabiot non era ancora al massimo della forma. . . ».