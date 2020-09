Milan, Chiesa è in scadenza

MILANO – Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si sarebbe aperto uno spiraglio dalle parti di Firenze per la cessione di Federico Chiesa. Essa, ovviamente, sarebbe possibile solo con uno sconto sui 60 milioni richiesti da Barone-Pradé e il Milan vorrebbe far leva sul contratto in scadenza nel 2022 dell’esterno classe 1997 per abbassare il prezzo fino a 40 milioni