Milan, l’ex mira rossonera ha diverse pretendenti. Strappo con la Roma

Il giallorosso classe 1999 potrebbe lasciare la Serie A. In passato accostato a Milan, Napoli e Juventus. Strappo con la Roma

La Roma vuole risolvere la questione relativa a Nicolò Zaniolo. Il suo contratto scadrà nel 2024 e non si è ancora arrivati a nessun accordo per il rinnovo. Prestazioni così così avrebbero spinto la società giallorossa a valutarne la cessione a titolo definitivo (anche per contenere il monte ingaggi della società). Date le difficoltà nel trovare una quadra la Roma ha deciso di voler monetizzare e avrebbe messo sul mercato il classe 1999.

Il giocatore non trova continuità nonostante la ripresa dal doppio infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. La società non prenderà in considerazione eventuali offerte di prestito con diritto di riscatto (al massimo si potrebbe parlare di obbligo). Il giocatore è stato accostato anche a Milan, Napoli e Juventus in Serie A ma al momento questi club non hanno a disposizione queste cifre. E così è probabile che il suo futuro sia lontano dall’Italia. Su di lui avrebbe messo gli occhi Antonio Conte (il Tottenham la scorsa estate si era fatto avanti per un prestito con diritto di riscatto. Offerta rimandata al mittente). Le destinazioni possibili al momento sembrano essere tre.

Oltre al Tottenham anche il West Ham ed in Bundesliga è spuntato anche il Borussia Dortmund che ha fatto un primo sondaggio (ma pare che il giocatore non gradisca la destinazione). Per ora però non sono pervenute offerte reali sul tavolo della Roma che lo valuta attorno ai 35 milioni di euro. Tuttavia in Premier potrebbero esserci anche Leicester, Arsenal e Newcastle. Ennesimo strappo in casa Roma dopo il caos Karsdrop. L’insoddisfazione del giocatore originario di Massa è ormai forte ed aveva chiesto già di essere messo sul mercato dalla società giallorossa. In questi dieci giorni scarsi che restano di mercato potrebbe già lasciare il nostro campionato.