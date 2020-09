Europa League, qui Milan: Pioli sceglie Gabbia e Saelemaekers

Milan, le ultime pre Shamrock Rovers

MILANO – Senza Paquetà, fuori per scelta tecnica, Romagnoli e Leao, ancora ai box, e Rebic, squalificato, Pioli ritrova Ibrahimovic dal primo minuto. Per il resto solito 11, con Gabbia che affiancherà Kjaer al centro della difesa e Salemaekers che agirà a sinistra nel tridente alle spalle dello svedese. In panchina Diaz e Tonali.

MILAN (4-2-3-1) | G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli