Europa League, le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League (l’andata, al Marakana di Belgrado, era finita 2-2) ed in programma oggi alle 21:05 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano (l’arbitro del celebre Rio Ave-Milan) coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado e dal quarto uomo Santiago Jaime Latre; al VAR Alejandro Hernández, AVAR Xavier Estrada Fernandez.

Milan, Pioli schiera un turnover moderato

Qualche cambio, ma senza esagerare. Il Milan vuole passare il turno e, per questo motivo, Stefano Pioli schiererà stasera a San Siro una formazione mista di titolari e di riserve. Il modulo sarà il solito: 4-2-3-1.

Davanti al portiere Gigio Donnarumma, agiranno da destra verso sinistra Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; riposo per Kjaer, ancora panchina per Dalot e Kalulu. I due mediani dovrebbero essere Kessie e Meite, con Tonali a riposo dopo la buona prestazione nel derby e Bennacer ancora out. La punta sarà Rafael Leao, alle sue spalle Samu Castillejo a destra, Calhanoglu a sinistra e Krunic nel ruolo di trequartista; riposa Ibrahimovic, non convocato Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Stella Rossa, Stankovic conferma l’11 dell’andata

Dopo il 2-2 riacciuffato in extremis al Marakana, Dejan Stankovic crede ancora nello scherzetto ai “cugini” rossoneri. Spazio, dunque, alla migliore formazione possibile che, in questo caso, è la stessa di Belgrado.

Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Borjan in porta e il trio Milunovic, Pankov e Degenek in difesa. Kanga e Petrovic saranno i due mediani, con Gajic sulla fascia sinistra e Ben su quella destra. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Ivanic e da Falcinelli, con il bomber Pavkov pronto a subentrare; panchina per l’ex Lecce Falco.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.