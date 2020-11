Europa League, le probabili formazioni di Milan-Lille

Le probabili formazioni di Milan-Lille

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Lille, sfida valida per la terza giornata dei gironi di Europa League ed in programma alle 21 a San Siro.

Qui Milan, alcuni cambi per Pioli

Stefano Pioli, per la terza partita di Europa League, opterà per un turn over abbastanza corposo. Non cambierà il modulo, con il solito 4-2-3-1 e la solita difesa, se non per l’avvicendamento tra Calabria e Dalot sulla destra: giocherà il portoghese. Al fianco di Kessie a centrocampo giocherà Tonali, mentre dietro Ibrahimovic agiranno Castillejo, Krunic e Brahim Diaz. Panchina per Rebic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Qui Lille, Galtier col 4-4-2

Il tecnico francese Galtier, per cercare l’impresa a San Siro, dovrebbe affidarsi a classico 4-4-2 con Maignan tra i pali con Celik, Fonte, Botman, Bradaric in difesa. Sugli esterni spazio ad Araujo a destra e Bamba a sinistra con al centro André e Sanches. In avanti, invece, la coppia Ikonè-Yilmaz.

LILLE (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz. Allenatore: Christophe Gualtier.