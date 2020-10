Europa League, le formazioni ufficiali di Rio Ave-Milan

MILANO – Le formazioni ufficiali di Rio Ave-Milan, sfida valida per i playoff di Europa League ed in programma alle 21 al “Vila do Conde”.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira.

A disposizione: Vieira, Gelson, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, Andrè Pereira. Allenatore: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.

A disposizione: Tatarusanu, Laxalt, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.