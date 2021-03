Europa League, le formazioni ufficiali di Milan-Manchester Utd

MILANO – Le formazioni ufficiali di Milan-Manchester Utd, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ed in programma alle 21 a San Siro; l’andata, giocata all’Old Trafford in casa dei Red Devils, si era conclusa 1-1.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo.

A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Dalot, Gabbia, Bennacer, Díaz, Tonali, Ibrahimović, Tonin. All.Stefano Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Bruno Fernandes, Fred; James, Rashford, Greenwood.

A disp: De Gea, Grant, Telles, Tuanzebe, Williams, Amad, Matic, Pogba, Van de Beek. All. Ole Gunnar Solskjaer