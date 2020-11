Europa League – I risultati delle avversarie del Milan

MILANO – Il Milan giovedì sera affronterà il Celtic nella quarta giornata del girone H di Europa League. Ecco risultati delle avversarie europee rossonere

CELTIC – Niente campionato per gli scozzesi. I biancoverdi infatti sono impegnati nella Coppa di Lega contro il Ross County. Gli avversari del Milan perdono 2 a 0 grazie alle reti di Ross Stewart e di Alex Iacovitti. Periodo nero gli scozzesi che non vincono dall’8 novembre contro il Motherwell, quando si imposero per 4 a 1.

LILLE – I transalpini non riescono a vincere contro il Saint-Etienne. Il LOSC, dopo essere passati in svantaggio grazie al gol di Khazri, pareggiano con il gol di Ikoné. Un’occasione persa per la squadra di Galtier che non aggancia il PSG al primo posto in Ligue 1.

SPARTA PRAGA – I cechi vincono 1 a 0 contro il Teplice grazie al gol di Lukas Julis. Lo Sparta, con la vittoria di ieri, si portano a due lunghezze dallo Slavia Praga, primo in classifica.