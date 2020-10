ESPN – L’ex Milan nei piani del Manchester United

MILANO – La dirigenza dei Red Devils, oltre a trattare ad oltranza con la Roma per la cessione di Chris Smalling, sta pensando a come rinforzare la rosa di Ole Gunnar Solskjær con l’acquisto di un esterno offensivo. Il sogno per il Manchester United, secondo quanto riportato da ESPN , è Sancho del Borussia Dortmund, ma i tedeschi non sembrano voler cedere il proprio gioiello. Secondo il portale, il piano B della dirigenza dell’Old Trafford è quello di convincere il Barcellona a cedere il Dembele. Lo United vorrebbe prenderlo per 50 milioni, nonostante il muro dei catalani che, nel 2017, lo avevano pagato 105 milioni di €uro.

Dembele sarebbe stato convinto ad accettare la destinazione Manchester, anche per la presenza di Paul Pogba: l’ex Dortumund infatti era riluttante a lasciare la Spagna, ma il fascino di giocare con il suo amico e compagno di nazionale hanno avuto la meglio. Rimane il problema di trovare un accordo tra le parti, tenendo contro che lunedì il mercato chiuderà: per questo motivo il vice presidente esecutivo del club inglese sta spingendo per un prestito, ma la voglia dei Red Devils di comprare un’ala e quella dello United di cedere Dembele possono portare a un’accelerata della trattativa.