ESCLUSIVA MILAN / Pellegatti: “C’è una cosa che mi ha colpito. Su David vi dico che…”

Per parlare dell'attualità e del mercato del Milan, abbiamo intervistato in esclusiva Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera

In merito all’attualità in chiave Milan, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera e saggista.

Quanto scommetterebbe realmente su Jovic, circolando già le voci su David in vista di gennaio?

“Io non credo molto all’eventualità di David rossonero. Ora come ora, è molto difficile esprimersi su Jovic. Bisognerà vedere se sarà in grado di migliorare il rendimento delle ultime stagioni e come si adatterà al calcio di Pioli. In particolare, dovremo vedere se riuscirà a recuperare quel senso propedeutico alla rete e quell’animus che lo hanno messo in luce ai tempi dell’Eintracht di Francoforte. Tra l’altro militava nel club tedesco da protagonista insieme all’ex rossonero Rebic”.

Per quali ragioni non crede concretamente alla pista David a gennaio?

“Innanzitutto per il costo. Si parla di 60 milioni. È vero che il prossimo giungo andrà in scadenza, ma non credo proprio che, subito un anno dopo, si passi da 60 milioni ai 20-25-28 che, ora come ora, il Milan ha come suo massimo tetto di spesa”.

Quali sono le peculiarità tattiche che l’hanno particolarmente colpita del nuovo Milan di Stefano Pioli visto sin qui?

“Molte. Una su tutte, la costruzione dal basso, con tre giocatori. Attenzione però, perché spesso viene avviata dai terzini, Calabria e Theo, fattore assolutamente non trascurabile. Inoltre le mezzali non sono sempre tese a venire davanti. Mi piace molto poi Krunic che risulta “ago della bilancia”: contro la Roma è stato il giocatore che ha lavorato più palloni. Insomma: Pioli è stato superlativo nel trovare nuovi stimoli che coinvolgessero innanzitutto se stesso e i suoi calciatori. Tutto è stato accuratamente studiato”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“La Roma mi sembra praticamente già tagliata fuori. La Lazio non è partita bene, ma dopo la vittoria a Napoli potrebbe riprendersi. Cito quattro squadre: Milan, Inter, Napoli e Juve. I bianconeri hanno un vantaggio non indifferente da non trascurare nel non disputare le coppe, in questo senso”.

Il Milan può ambire a vincere la Champions?

“Innanzitutto il Milan deve pensare a superare un gran bel girone. Sarebbe una delusione in caso non lo superasse e non riuscisse a tornare a essere competitivo come nella scorsa stagione”. E intanto, grandissima attenzione. Esplode la bomba Vlahovic: adesso sta circolando una (nuova) voce da brividi! <<<

